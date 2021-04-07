Выступающая против добычи ресурсов иностранцами партия победила на выборах в Гренландии

Оппозиционная партия Inuit Ataqatigiit («Народное сообщество»), выступающая за прекращение добычи в Гренландии полезных ископаемых австралийской фирмой с китайским капиталом, победила на выборах в парламент с результатом 36,6% голосов.

Согласно данным ЦИК, на втором месте – правящая партия Siumut («Вперед»), у нее 29,4%. Партия Nunatta Qitornai, выступающая за независимость автономии от Дании, получает 2,4%, сообщается на сайте выборов после обработки бюллетеней со всех участков.

Inuit Ataqatigiit на выборах в 2018 году заняла второе место, партия не входила в правящую коалицию, передает РИА «Новости».

Между тем, год назад США заинтересовались гренландской нефтью. В частности, сообщалось, что в Гренландии после таяния ледников могут появиться новые возможности для добычи нефти, редкоземельных металлов и других полезных ископаемых. Все это приводит к тому, что США наращивают помощь острову.

Летом 2019 года широкий резонанс вызвало сообщение о том, что в американской администрации обсуждали возможность включения Гренландии в состав США. Дональд Трамп подтвердил интерес Вашингтона к покупке территории за, как сообщали СМИ, 600 млн долларов ежегодно. Власти Дании в свою очередь заявили, что остров не продается. После этого Госдеп захотел открыть в Гренландии генконсульство США.