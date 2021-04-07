Mercedes-Benz презентовал рестайлинговый седан CLS третьего поколения

Немецкая Mercedes-Benz продемонстрировала обновленный седан Mercedes-Benz CLS.

Автомобиль отличается от предшественника формой кузова, а также модернизированным салоном. Кроме того, первые продажи намерены начать уже к июлю текущего года. В базовой комплектации применили новые бамперы, решетку радиатора, увеличенные воздухозаборники, а также хромированный сплиттер.

Распознать купеобразный седан не составит труда также по 19-20-дюйомвым дискам. В салоне предусмотрели кожаные вставки, увеличенный дисплей мультимедийного комплекса, а также ряд других улучшений, отсутствующих в предшествующем поколении седана. Остальные достоинства пока не озвучены.