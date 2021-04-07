Роботизированный ресторан в Китае пока не может обойтись без живых официантов

Специально разработанные роботы готовят, привозят и подают еду и напитки в одной из китайских закусочных, привлекая внимание посетителей. Но хотя эти сложные механизмы выполняют множество операций, без помощи людей-официантов им пока не обойтись, пишет South China Morning Post.

В одном из ресторанов сети Country Garden в Китае еду готовят и подают роботы. Механизированные «руки» подносят напитки и готовят картофель-фри.

Эти роботы запрограммированы на приготовление еды согласно рецептам. Они могут обжарить на раскалённом масле традиционные китайские блюда или сварить порцию лапши.

На столы еда тоже попадает по механизированной сервировочной линии. Здесь есть и роботы-официанты, а также система ленточного конвейера под потолком ресторана.

Однако машины не могут самостоятельно выполнять абсолютно всё. Персонал ресторана помогает расставить еду по столам. Люди также помогают убирать со столов и следить за гигиеной.

Дата выхода в эфир 04 апреля 2021 года.