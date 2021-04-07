Украинские власти раскритиковали за двойные стандарты по теме русского языка

После того как пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала об «украинском русском языке», в интернете вспомнили о том, какие недавние неоднозначные языковые законы принимались в стране. Также, пишут «Вести», вспомнили и высказывание главы СНБО Алексея Данилова о том, что Донбасса не существует, а украинцы должны окончательно отказаться от русского языка.



Reuters

После заявления пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель о том, что на Украине есть «украинский русский» язык, который необходимо поддерживать, в сети вспомнили о том, какие недавние неоднозначные языковые законы принимали в Раде. Как пишут «Вести», вспоминают, например, скандальный языковой закон, особенно его последняя статья об обязательном обслуживании на государственном языке с 16 января 2021 года. Мендель и главу МВД Арсена Авакова критиковали за то, что их слова, хоть и звучат логично, однако в итоге ни к чему не приведут.

Как отмечает издание, вспоминали и другие неоднозначные действия и заявления представителей власти по этой теме. Например, недавнее высказывание главы СНБО Алексея Данилова о том, что Донбасса не существует, а украинцы должны окончательно отказаться от русского языка.

Кроме того, «слуги народа» Олег Дунда и Александр Алексийчук в конце марта подали в Раду законопроект о запрете идеологии «русского мира», в котором, помимо статей об осуждении этой концепции, осуждается и «использование языка как механизма манипуляции и способа разжигания вражды». Как отмечает издание, этот неоднозначный законопроект привлёк внимание общества — его в основном критикуют за пункты, которые касаются религии и того же языка. Поэтому «слуги народа», которые не поддерживают такую риторику, стараются максимально отстраниться от законопроекта.

«В «Слуге народа» 245 депутатов. Это инициатива ряда депутатов, моя инициатива будет моей инициативой, она не распространяется на всю партию. А рассматривать детально инициативы отдельных народных депутатов мы будем тогда, когда они будут занесены в комитет, будут внесены в зал — уже тогда мы дадим им оценку», — рассказывает изданию депутат Максим Бужанский, сетуя на то, что законопроект называют инициативой целой партии.

Отдельно, пишут «Вести», есть также вопросы и к языковому омбудсмену Тарасу Креминю, который занимается наблюдением за тем, как работает норма об обслуживании, игнорируя при этом реальные нарушения. Так, в начале марта он заявлял, что на Украине не зафиксировано ни одного случая дискриминации украинцев, которые говорят не на украинском, но, к примеру, представители бизнеса перманентно жалуются на угрозы националистов на почве языка.