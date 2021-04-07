 

Жители Киргизии засняли яркую вспышку в небе

07.04.2021, 8:34, Новости дня
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В Киргизии местным жителям удалось зафиксировать яркую вспышку в небе, возможно, от падения метеорита.

Видео вспышки появилось в Сети.

Инцидент произошел накануне примерно в 23.00 (20.00 мск). В небе к западу от столицы Киргизии появился резко снижающийся горящий объект, озаривший весь небосвод яркой вспышкой, передает РИА «Новости».

Вспышка не сопровождалась каким-либо звуком.

Падение объекта наблюдали жители Бишкека и Чуйской области республики. Точной информации, был ли это метеорит, комета или часть какого-то спутника, пока нет.

«Мы уточняем информацию, что это было. По предварительным данным, никаких разрушений на территории Кыргызстана нет», – сообщили в пресс-службе МЧС страны.

Ранее метеорит упал на востоке Кубы.



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