Ургант предложил проверить песню Манижи для Евровидения в Роспотребнадзоре

Телеведущий Иван Ургант в эфире «Первого канала» прокомментировал информацию о том, что Следственный комитет начал проверку песни Russian Woman, с которой певица Манижа представит Россию на музыкальном конкурсе Евровидение.

Телеведущий объяснил, что ведомство, согласно закону, было вынуждено поступить таким образом.

«Следователи начали проверку после обращения. Они ж не просто так – это формальность. То есть, люди подают обращения, и Следственный комитет обязан отреагировать и начать проверку», – передает РИА «Новости» слова Урганта.

Но ведущий также пошутил, что проверка только поможет представительнице РФ на песенном конкурсе.

«И вот это, на самом деле, очень хорошо. Потому что сейчас песню Манижи проверят, и она будет единственной на Евровидении исполнительницей с проверенной Следственным комитетом песней», – отметил Ургант

Также телеведущий предложил «подстраховаться» и отправить песню Манижи в Роспотребнадзор, Кадастровую палату, Рыбнадзор, а также прогнать композицию по базе ГИБДД.

Ранее московские следователи начали проверку песни Манижи «Русская женщина», с которой она будет представлять Россию на «Евровидении», после обращения АНО «Ветеранские вести».