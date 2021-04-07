 

Дисплей от фитнес-браслета попал на тыльную сторону смартфона Xiaomi

07.04.2021, 6:52, Новости дня
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О необычном техническом решении рассказал сам руководитель компании Xiaomi Лей Цзунь. По его словам, инженеры «не сделали ничего необычного». Они просто приспособили маленький дисплей к тыльной стороне нового смартфона Mi 11 Ultra.

Экранчик даже не пришлось создавать заново. Его просто «сняли» с фитнес-браслета той же фирмы Mi Band.

Таким образом, основную камеру теперь можно использовать для съемки селфи, отмечают эксперты. Это весьма необычное решение, но оно очень логично. Селфи-камеры на всех смартфонах менее мощные, так как их приходится располагать вместе с главным экраном. Здесь же все иначе. Маленький дисплей можно использовать и в других целях.



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