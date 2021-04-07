 

В РФ предложили предупреждать о вреде фастфуда с помощью маркировки

07.04.2021, 6:46, Новости дня
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Производителей фастфуда могут обязать указывать подробный состав компонентов продукции, а также маркировать товары надписями и картинками о вреде подобной пищи для здоровья, с соответствующем предложением выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Она направила обращения на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрия Морозова и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Волынец отмечает, что в фастфуде и полуфабрикатах для домашнего приготовления присутствуют трансжиры, канцерогены, а также соль, сахар, жиры, которые особенно вредны в такой высокой концентрации для детей, передает RT.

«В целях наилучшего обеспечения прав и законных интересов детей, сохранения их здоровья и здоровья населения Российской Федерации в целом прошу вас инициировать разработку и введение в действие регламента, который обяжет производителей в обязательном порядке указывать подробный состав компонентов продукции на упаковке даже при продаже в пунктах питания и снабжать опасную для здоровья продукцию надписями и картинками о том, что употребление данной продукции опасно для здоровья», – говорится в тексте обращения детского омбудсмена.

По словам Волынец, производители фастфуда и содержащих вредные компоненты полуфабрикатов должны наносить эту информацию на упаковки контрастным цветом. При этом надпись «Содержит вредные для здоровья компоненты» должна занимать не менее 17% всей площади упаковки, а изображения последствий употребления продукции и различных заболеваний, вызываемых ее употреблением, – не менее 50% площади упаковки.

Ранее Волынец предложила ввести запрет на продажу алкоголя покупателям с детьми.



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