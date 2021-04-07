Сарказм свидетельствует о креативности и хорошем уме

Люди, часто употребляющие саркастические выражения, как правило, обладают хорошим умом и креативностью. Сам по себе сарказм требует серьезных когнитивных усилий, поясняют ученые.

Однако речь идет о настоящем сарказме, а не о банальной привычке оплевывать все вокруг. В последнем случае, как раз, ума и креативности много не нужно.

Саркастичность, кстати, можно считать врожденной способностью. Ее редко связывают с так называемым книжным умом, хотя он не только не помешает, но и дополнить высокий IQ. По мнению специалистов, особенно полезно прислушиваться к тем людям, которые научились пользоваться сарказмом на профессиональном уровне и сами правильно понимают чужие язвительные замечания.