Возможно, Nokia займется разработкой собственного ПО для смартфонов

Эксперты предполагают, что компания Nokia может в обозримом будущем полностью отказаться от использования в качестве основы для ПО своих смартфонов операционной системы Android. Взамен, скорее всего, появится собственная.

К такому выводу специалисты пришли после того, как производитель электроники опубликовал объявление о ново вакансии для ведущего специалиста по разработке интерфейсов мобильных устройств.

Nokia – уже не первая в мире компания, которая может в перспективе полностью отказаться от вездесущего «Андроида». Такая возможность появляется с развитием ИТ-сфере. А потребность полностью разрабатывать собственное программное обеспечение продиктована желанием получить независимость от зарубежных поставщиков.