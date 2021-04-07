 

Возможно, Nokia займется разработкой собственного ПО для смартфонов

07.04.2021, 5:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперты предполагают, что компания Nokia может в обозримом будущем полностью отказаться от использования в качестве основы для ПО своих смартфонов операционной системы Android. Взамен, скорее всего, появится собственная.

К такому выводу специалисты пришли после того, как производитель электроники опубликовал объявление о ново вакансии для ведущего специалиста по разработке интерфейсов мобильных устройств.

Nokia – уже не первая в мире компания, которая может в перспективе полностью отказаться от вездесущего «Андроида». Такая возможность появляется с развитием ИТ-сфере. А потребность полностью разрабатывать собственное программное обеспечение продиктована желанием получить независимость от зарубежных поставщиков.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.10 / “Абсолютно свободное волеизъявление”. В Офисе президента Украины оценили прошедшие выборы

05.11 / “Господи! Поскорее!”. 71-летняя Пугачева с мольбой обратилась к высшим силам

02.10 / В Москве за сутки умерли 32 пациента с коронавирусом

20.12 / Болгария решила приостановить авиасообщение с Британией

12.09 / Лукашенко признал, что держать войска на западе Беларуси “недешево”

13.10 / “Укроборонпром” заказал бронетехнику у компании – фигуранта дела о хищениях в “оборонке” Гладковского

27.08 / Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 24 млн

20.07 / Мэр Норильска ушел в отставку

04.08 / США призывают иностранные державы прекратить вмешательство в Ливию

02.04 / На Тайване пассажирский поезд на полном ходу врезался в строительную машину. Погибло почти 40 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)