 

В МИД ответили на вопрос о возвращении посла РФ в США

07.04.2021, 4:58, Новости дня
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Российский посол в США Анатолий Антонов в ближайшее время, вероятно, не вернется в Вашингтон, решение этого вопроса зависит от готовности США пойти хоть на какую-то нормализацию отношений с Москвой, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Это [возвращение Антонова] не вопрос ближайших дней. (…) Со сроками будем определяться в зависимости от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке. Мы ожидаем, что там смогут все же продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений и что-то зримое в этом плане, что-то видимое и заметное предпримут», – передает слова Рябкова РИА «Новости».

Напомним, Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента РФ Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят».



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