AMD выпустит процессоры нового поколения Ryzen Threadripper

По имеющейся информации процессоры Ryzen Threadripper в компании AMD собираются официально представить только в августе текущего года. Речь идет о новом поколении устройств, говорят специалисты.

Пока еще о новых процессорах только вскользь упоминают представители компании-разработчика. Однако в сети уже появляется первая инсайдерская информация.

Например, стало известно, что название новых процессоров, скорее всего, будет звучать как Ryzen Threadripper 5000. Отметим, что серию 3000 под аналогичным названием компания выпустила почти два года назад. В отличие от предшественников, новинки получат архитектуру Zen 3, утверждают инсайдеры, обещающие вскоре сообщить больше полезной информации.