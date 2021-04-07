Россия и США впервые после продления ДСНВ-3 обменялись данными об арсеналах

Впервые после продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) Москва и Вашингтон сообщили друг другу о количестве ракет и ядерных боеголовок в своих арсеналах, свидетельствуют данные Госдепартамента.

Последний обмен данными о состоянии стратегических сил был по состоянию на 1 сентября 2020 года. Об этом информирует РИА «Новости».

Новые данные свидетельствуют о том, что за шесть месяцев РФ увеличила количество ядерных боеголовок на девять, а США – сократили на 100. На 1 марта текущего года у РФ было развернуто 517 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков (в сентябре было 510), у США – 651 (675). У РФ на этих носителях располагалось 1456 боеголовок (1447 в сентябре), у США – 1357 (1457).

Также отмечается, что РФ располагает 767 развернутыми и неразвернутыми пусковыми установками (764), США – 800 (этот показатель с сентября не изменился).

В 2021 году Москва и Вашингтон успели договориться о продлении СНВ-3. РФ и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу РФ по ДСНВ.