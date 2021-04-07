Французский публицист – на смену борьбе с расизмом пришёл новый расизм — в отношении белых

Если 60 лет назад протестующие против расизма активисты стремились к равенству всех людей, независимо от цвета их кожи, то сегодняшние борцы с расизмом раскалывают общество и сортируют людей в соответствии с их происхождением, сетует французский публицист Лидия Гиру на страницах Le JDD. По её убеждению, тирания меньшинств и постоянное требование покаяния от белого человека — не что иное, как новый расизм под видом борьбы за права «угнетённых народов».



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«60 лет назад группа молодых американцев, католиков, евреев, протестантов, а возможно, и мусульман, чёрных, белых, метисов, в конце концов, не важно кого, решили отправиться на «автобусе свободы» по дорогам юга Соединённых Штатов, чтобы осудить продолжающуюся расовую сегрегацию. Они были молоды, они стремились к миру без расизма, где человек — это, прежде всего, человек…», — напоминает на страницах Le JDD публицист и бывший пресс-секретарь партии «Республиканцы» Лидия Гиру.

Некоторые сегодняшние активисты считают себя наследниками этих храбрых борцов с расизмом, хотя на самом деле они далеки от своих предшественников и даже представляют собой их полную противоположность, замечает автор. Они утверждают, что борются с расизмом, хотя на самом деле «разделяют, отличают, сортируют людей в соответствии с их цветом кожи». Они сделали «расу» центральной темой общественного обсуждения, когда казалось, этот вопрос остался в архивах истории. «Сегодня они считают, что борются с расизмом, будучи одержимыми расой и цветом кожи других», — говорит публицист об активистах левого толка, фокусирующихся на вопросах идентичности.

Однако деятели современного антирасистского движения находятся на ложном пути, поскольку «нельзя бороться с расизмом, упиваясь расовой местью». «Белый» представляется им «доминантом», пользующимся пресловутой «белой привилегией». «Белые рабочие заводов, работающие в три смены, вчерашние шахтёры, крестьяне, живущие на минимальное денежное пособие, каждый день пользуются этими пресловутыми «привилегиями», — с горечью иронизирует автор. За теорией о расовой обусловленности социальных явлений скрывается классовая борьба, для которой все проявления сегрегации были бы приемлемы, если бы применялись к «привилегированным», то есть к белым, уверена Гиру.

Этот подход обесчеловечивает белых людей, а также открывает дверь для нетерпимости, насилия, несправедливости и обесценивает страдания другого только потому, что он «не того цвета». Если этот расизм осуществляется от имени «угнетённых», справедливо ли в этом случае просить белых «заткнуться», преклонить колено, отойти в сторону, а вскоре «отменить» их, задаётся вопросом автор статьи.

«Тирания меньшинств, постоянное чувство вины, приглашение к вечному покаянию, угрозы снести памятники», — всё это, по мнению публициста, способ использовать в своих целях население иного расового происхождения, чтобы положить конец «единой и неделимой республике». «Борьба против расизма — это борьба за восстановление человечности и достоинства каждого человека. Борьба за объединение людей, против произвола, несправедливости», — напоминает обозреватель Le JDD. Сегодняшний «расиализм» — это отнюдь не борьба с расизмом, это установление нового расизма, убеждена Гиру.