Конкурс красоты в Шри-Ланке закончился дракой

На сцене конкурса красоты «Миссис Шри-Ланка 2021» произошла потасовка между победившей участницей и членом жюри.

Конфликт возник во время коронации конкурсанток. Одна из судей, прервав процесс награждения, сорвала корону с головы победительницы, передает Sputnik.Турция.

По данным издания, это произошло из-за того что получившая титул Пушпика Де Силва якобы была в разводе. По правилам конкурса такая девушка не может быть победительницей конкурса.

Сама победительница позже на своей странице в Facebook опровергла сообщения о разводе. Организаторы конкурса извинились перед девушкой и выразили сожаление в связи с происшествием, указав на недопустимость поступка члена жюри.

Ранее участники шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев, Сергей Ершов и Максим Ярица рассказали в эфире программы «Вечерний Ургант» о драках в коллективе.