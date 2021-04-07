Задержанного за съемку голых девушек в Дубае россиянина решили депортировать

Снимавшего группу обнаженных девушек в Дубае россиянина депортируют из страны, сообщил медиацентр правительства эмирата.

«Генпрокуратура Дубая завершила расследование публикации видеоролика, которая противоречила закону ОАЭ. Участники будут депортированы из ОАЭ», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Уточняется, что было задержано двое мужчин, один из которых оказался россиянином, и 11 девушек, предположительно, из Украины.

Ранее российское генконсульство сообщало, что, по предварительным данным, в Дубае за съемку в обнаженном виде задержаны 40 человек, среди которых восемь россиянок. В соцсетях опубликовали видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Дубая Dubai Marina. Позже в генконсульстве уточнили, что среди задержанных в Дубае за съемку обнаженными нет россиянок. Единственным гражданином России, проходящим по делу, оказался организатор фотосессии.

Позже украинский МИД сообщил, что в числе девушек, задержанных за съемку обнаженными в Дубае, 11 оказались гражданками Украины.

Кандидат юридических наук, профессор Янис Юкша в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что организаторы обнаженной фотосъемки на балконе в Дубае с большой вероятностью знали о строгом законодательстве страны и возможном аресте. При этом, по мнению эксперта, девушкам вряд ли грозит тюремный срок.