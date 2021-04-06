 

В соцсетях появилось изображение новой модели смартфона Redmi 20X

06.04.2021, 22:48, Новости дня
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Еще до официальной презентации в соцсетях распространили изображение новой модели смартфона Xiaomi Redmi 20X. Источники утверждают, что он выйдет на рынок с розничной ценой около 150 долларов США.

Также стало известно, что Redmi 20X будет поддерживать связь 5G. Эксперты говорят об объеме основной памяти 128 Гб. При этом оперативная составит 4 Гб. Селфи-камера одинарная, стандартная. Основная состоит из трех модулей. Главный из них обеспечит съемку с разрешением 48 Мп.

Судя по распространенным изображениям, в смартфоне будет установлен дисплей среднего уровня. Это значит, что стоит ожидать частоты обновления картинки в 90 Гц. Эксперты предполагают, что данная модель во многом повторяет конструкцию Redmi Note 10 5G.



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