Глава МВФ предупредила о критическом росте общего госдолга всех стран

Общий госдолг всех стран приближается к 100% мирового ВВП, рассказала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева во время видеоконференции в рамках весенней сессии руководящих органов фонда и Всемирного банка.

«Мы вступили в пандемию с высоким уровнем задолженности. По вполне понятным причинам этот уровень повысился [с начала пандемии]. Доходы сократились, а расходы увеличились. На сегодняшний день глобальный госдолг приближается к 100% [мирового] ВВП», – цитирует главу фонда ТАСС.

По ее словам, госдолг поднялся по большей части за счет развитых стран. Она также отметила, что возможности развитых стран обслуживать долг гораздо выше, чем у развивающихся стран «с более низкими [экономическими] показателями» и государствами с низким уровнем дохода, чьи возможности крайне ограничены. Георгиева указала на то, что последние «сталкиваются с весьма драматичной ситуацией» в плане госдолга.

Ранее сообщалось, что мировой государственный долг в 2020 году достигнет рекордно высокого уровня из-за пандемии коронавируса. Тогда глава МВФ предположила, что мировое производство в среднесрочной перспективе останется на значительно более низком уровне по сравнению с прогнозами, которые были сделаны до пандемии. «Практически для всех стран это будет откат назад с точки зрения улучшения уровня жизни», – сказала Георгиева.