 

Браузер Microsoft Edge вышел на второе место по популярности

06.04.2021, 21:54, Новости дня
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Браузер Microsoft Edge обошел Firefox по популярности среди пользователей устройств на операционной системе Windows. Теперь впереди только вездесущий Chrome.

По словам экспертов, Edge стал стремительно подниматься в рейтинге популярности после того, как получил движок Chromium. Это случилось в прошлом году, после чего количество пользователей, перешедших на Edge, стремительно росло.

Похоже, разработчики не собираются останавливаться на достигнутом, нацеливаясь на безусловное лидерство. В Edge постоянно появляются новые функции. Последняя из них позволит отключать и включать просмотр видео на интернет-страницах. Также разработчики используют весьма эффективные плагины для блокировки рекламы, что существенно ускоряет просмотр сайтов и позволяет экономить трафик.



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