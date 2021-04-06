Браузер Microsoft Edge вышел на второе место по популярности

Браузер Microsoft Edge обошел Firefox по популярности среди пользователей устройств на операционной системе Windows. Теперь впереди только вездесущий Chrome.

По словам экспертов, Edge стал стремительно подниматься в рейтинге популярности после того, как получил движок Chromium. Это случилось в прошлом году, после чего количество пользователей, перешедших на Edge, стремительно росло.

Похоже, разработчики не собираются останавливаться на достигнутом, нацеливаясь на безусловное лидерство. В Edge постоянно появляются новые функции. Последняя из них позволит отключать и включать просмотр видео на интернет-страницах. Также разработчики используют весьма эффективные плагины для блокировки рекламы, что существенно ускоряет просмотр сайтов и позволяет экономить трафик.