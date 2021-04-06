Браузер Microsoft Edge вышел на второе место по популярности
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Браузер Microsoft Edge обошел Firefox по популярности среди пользователей устройств на операционной системе Windows. Теперь впереди только вездесущий Chrome.
По словам экспертов, Edge стал стремительно подниматься в рейтинге популярности после того, как получил движок Chromium. Это случилось в прошлом году, после чего количество пользователей, перешедших на Edge, стремительно росло.
Похоже, разработчики не собираются останавливаться на достигнутом, нацеливаясь на безусловное лидерство. В Edge постоянно появляются новые функции. Последняя из них позволит отключать и включать просмотр видео на интернет-страницах. Также разработчики используют весьма эффективные плагины для блокировки рекламы, что существенно ускоряет просмотр сайтов и позволяет экономить трафик.
Смотреть комментарии → Комментариев нет