 

Испания решила попробовать четырехдневную рабочую неделю

06.04.2021, 21:30, Новости дня
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Четырехдневную рабочую неделю готовятся ввести в Испании в рамках пилотного проекта, предложенного левой партией Mаs Pai, который будет запущен не ранее 2022 года, сообщили в министерстве промышленности королевства.

На первом этапе в проекте примут участие 200 компаний, главным образом из малого и среднего бизнеса, планируемый охват – от 3 до 6 тыс. работников. Проект затронет в первую очередь сферы консалтинга, программирования, адвокатуры, телемаркетинга и архитектуры, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Confidencial.

Левая партия предлагает на начальном этапе взять 100% расходов компаний государству, на последующих – по 50% и 33%. В министерстве промышленности Испании полагают, что необходимые на проект 50 млн евро не удастся получить при помощи Евросоюза, как планировалось изначально, в связи с чем проект вряд ли будет запущен до 2022 года.

В августе введение четырехдневной рабочей недели обсуждалось в Германии. Министр труда ФРГ Хубертус Хайль заявил, что сокращение рабочей недели до четырех дней при частичных компенсационных выплатах может стать подходящей мерой для преодоления кризиса.

В марте омбудсмен Москвы Татьяна Потяева предложила ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин.



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