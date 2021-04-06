Тунис решил обсудить с Россией закупку второй партии «Спутника V»

Делегация Туниса приехала в Россию обсудить возможность закупки второй партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила директор Национального центра по мониторингу новых и новейших заболеваний Нассаф бен Алия.

По ее словам, целью визита делегации является «ускорение приобретения второй партии вакцины «Спутник V», которая пользуется спросом», передает РИА «Новости».

«Я надеюсь, что мы ускорим эту вакцинацию с целью привить как можно больше тунисцев в мае и получить коллективный иммунитет с тем, чтобы, поддерживая профилактические меры, сохранять (уровень заболеваемости – прим. ВЗГЛЯД) вирусом на низком уровне», – добавила она.

В середине марта в Тунисе началась общенациональная вакцинация от коронавируса с использованием российской вакцины «Спутник V».