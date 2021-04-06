В Донецке заявили об обстреле украинскими силовиками

Украинская сторона ведет обстрел территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) из БМП, населенный пункт Васильевка обесточен, сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«Сегодня днем вооруженные формирования Украины открыли огонь из БМП-2 в направлении Васильевки. В результате обстрела повреждена ЛЭП, данный населенный пункт обесточен», – цитирует его слова РИА «Новости».

Он также добавил, что в зоне обстрела также оказалась территория насосной станции в Васильевке, что привело к ухудшению водоснабжение по обе стороны линии соприкосновения. Представитель ДНР отметил, что обстрел продолжается, «представительством ДНР в СЦКК запрошены дополнительные гарантии безопасности у украинской стороны для установления устойчивого режима тишины».

Ранее сообщалось, что замглавы министерства информации самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Бессонов заявил, что ожидает наступление Киева в третьей декаде апреля, отметив, что украинская сторона продолжает ежедневно подвозить военную технику в Донбасс.