 

В Австрии объяснили перспективы регистрации «Спутника V»

06.04.2021, 18:48, Новости дня
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Регистрация российской вакцины «Спутник V» в Австрии зависит от длительности регистрации Европейского агентства лекарственных средств (EMA), в этом вопросе не должно быть политического подтекста, сообщил канцлер страны Себастьян Курц.

«В вопросе «Спутника» все зависит от того, сколько продлится процесс регистрации [в ЕС] и по каким причинам он затягивается. У меня есть ощущение, что некоторые, так сказать, поступают геополитически. Я думаю, что в вопросах вакцинации и здоровья не должно идти речи о геополитике. Если вакцина эффективная и безопасна, то ее надо использовать», – цитирует Курца ТАСС.

Он добавил, что Австрия разделяет вопрос на два подхода, один из которых – закупка, а другой – регистрация. При этом переговоры с российской стороной находятся на заключительном этапе.

«У нас есть возможность купить эту вакцину, у нас есть возможность, что Австрия получит приоритет. Я думаю, что это большой шанс. Для регистрации есть разные пути: ждать регистрации EMA или действовать на национальном уровне», – указал канцлер.

Ранее Курц заявлял, что Австрия планирует в апреле закупить у РФ 1 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». ЕК уже предупредила Австрию об «ответственности» за применение «Спутника V».



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