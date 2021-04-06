 

Появились подтверждения внеземного происхождения жизни на нашей планете

06.04.2021, 18:18, Новости дня
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Российские космонавты провели на борту МКС ряд экспериментов, целью которых было подтвердить или опровергнуть возможность инопланетного происхождения жизни на Земле.

Однозначного ответа получить не удалось. Однако ученые утверждают, что версия о том, что первые живые организмы были занесены на Землю из космоса, имеет право на существование.

По этому поводу даже был подготовлен научный доклад. В нем представлены доказательства того, что бактерии могут пережить длительный космический перелет, во время которого нет нормальных условий для их жизни и размножения. То же самое касается более сложных структур, например, сухих семян растений, личинок насекомых и даже яиц ракообразных существ.



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