Появились подтверждения внеземного происхождения жизни на нашей планете

Российские космонавты провели на борту МКС ряд экспериментов, целью которых было подтвердить или опровергнуть возможность инопланетного происхождения жизни на Земле.

Однозначного ответа получить не удалось. Однако ученые утверждают, что версия о том, что первые живые организмы были занесены на Землю из космоса, имеет право на существование.

По этому поводу даже был подготовлен научный доклад. В нем представлены доказательства того, что бактерии могут пережить длительный космический перелет, во время которого нет нормальных условий для их жизни и размножения. То же самое касается более сложных структур, например, сухих семян растений, личинок насекомых и даже яиц ракообразных существ.