 

Корреспондент – Украина собирается искать замену Минску для переговоров по Донбассу

06.04.2021, 18:16, Новости дня
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Украинский вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что столица Белоруссии не подходит Украине в качестве площадки для проведения переговоров по Донбассу в рамках Трёхсторонней контактной группы. Как передаёт «Корреспондент», чиновник добавил, что Украине придётся искать для встреч другую страну и другой город, поскольку в последнее время Белоруссия находится под влиянием России, и в Киеве «нет доверия к этой стране».


Reuters

Столица Белоруссии не подходит Украине в качестве площадки для проведения переговоров по Донбассу в рамках Трёхсторонней контактной группы. Как пишет «Корреспондент», об этом заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

«Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях ТКГ, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить консультации, как и ранее, в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов в Минск для встреч в реальной жизни», — подчеркнул чиновник.

Как объяснил Резников, в последнее время Белоруссия находится под влиянием России, и в Киеве «нет доверия к этой стране». В связи с этим, добавил он, Украине придётся искать для встреч другую страну и другой город.



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