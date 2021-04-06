Задержаны приехавшие к Навальному журналисты американского телеканала

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06.04.2021, 17:54, Новости дня
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Журналисты CNN отказались уступить дорогу работникам исправительной колонии №2 Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный, полиция была вынуждена их задержать, сообщил МИД России.

«По имеющейся информации, корреспонденты американского телеканала CNN находились, среди прочих, на проезжей части, ведущей к Исправительной колонии №2 во Владимирской области, где отбывает наказание Навальный. На просьбу представителей правоохранительных органов отойти с дороги, так как они препятствуют работе спецучреждения и проезду автотранспорта (а невыполнение таких требований грозит привлечением к ответственности), журналисты ответили отказом», – говорится в сообщении Telegram-канала «МИД России».

Отмечается, что журналисты не показали свои аккредитационные карты. После этого полиция задержала несколько человек, в том числе вышеуказанных журналистов.

«В настоящий момент данные представители СМИ находятся в полицейском отделении до выяснения всех обстоятельств дела», – добавили в министерстве.

28 февраля Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные.

Ранее сообщалось, что Навального перевели в медико-санитарную часть, у него в ходе плановой диспансеризации выявлены признаки респираторного заболевания, в том числе высокая температура.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Навальный в случае болезни будет получать необходимую, предусмотренную правилами ФСИН, медицинскую помощь, особенных условий для одного из заключенных предусмотрено быть не может.



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