Samsung представил две новые модели смартфонов

На сей раз компания Samsung представила две новые модели смартфонов, предназначенных, в основном, для продаж на индийском рынке. Речь идет о произведенным там же гаджетах Galaxy F02s и Galaxy F12, которые по многим параметрам являются аналогами уже выпущенных южнокорейской компанией мобильных устройств.

В версии Galaxy F02s смартфон получил пластиковый корпус, а также экран с диагональю 6,5 дюйма, на котором отображается картинка в стандарте качества HD+ с частотой обновления кадров 90 Гц.

Samsung Galaxy F12 обладает точно таким же дисплеем. Однако в нем установлен процессор Exynos 850 SoC. Здесь объем оперативной памяти составляет 4 Гб, а основной – 128 Гб. Также есть квадрокамера с основным модулем на 48 Мп.