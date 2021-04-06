Депутат пожаловался на клип DJ Smash и Моргенштерна в храме

Глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов рассказал, что обратился в Роскомнадзор и Генеральную прокуратуру с просьбой исключить размещение видеоклипов, которые, по его мнению, оскорбляют основы христианства.

«Удивительно, что ни европейские правительства, ни Ватикан никак не реагируют на такие видео, хотя здесь налицо оскорбление основ христианства. Важно проявить общехристианскую солидарность. Необходимо исключить размещение этого видео на публичных ресурсах в России. Направил запросы в соответствующие ведомства», – прокомментировал Гаврилов клип DJ Smash и Моргенштерна, где музыканты в костюмах похожих на католические сутаны танцуют в храме. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что текст песни «можно опустить – с трудом спишем на свободу творчества», но зачем устраивать танцы в храме – «непонятно». Он также добавил, что хоть в дисклеймере к видео и написано, что ролик «не имеет цели оскорбить кого-либо, в том числе чувства верующих, и имеет развлекательный характер», сделано это было намеренно, и оскорбить верующих людей, по его мнению, все-таки удалось.

Ролик Моргенштерна снят на ремикс песни Dj Smash «Новая волна». В клипе музыканты примерили на себя образы католических священнослужителей. По сюжету планета оказалась на грани катастрофы, к ней приближается астероид. В преддверии неминуемого конца света музыканты устраивают вечеринку в храме и веселятся в последний раз.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) завела дело из-за ролика Альфа-банка с участием Моргенштерна под названием «Клип за 10 лямов», где рекламировалась карта банка. ФАС обратила внимание на образ сотрудниц банка, которые в кадре предстали в рубашках с «чрезмерно откровенным» вырезом, через который «виднеется нижнее белье». «Созданный в рекламе образ противоречит реальному образу сотрудников банка», – заявили в службе.