Арт-кластер «Таврида» открывает регистрацию на антишколы

Открывается регистрация на первые образовательные антишколы молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Ключевой темой образовательной программы в этом году станет креативная экономика: как она влияет на развитие регионов и помогает появлению новых направлений в искусстве, и какая роль здесь отведена молодым творцам.

В новом сезоне запланировано десять заездов, которые пройдут с июня по октябрь. Каждый заезд будет объединять не менее трех антишкол. Первыми «Таврида» встретит заезды, которые будут посвящены современному искусству, сайнс-арту, арт-менеджменту и кураторству, классической музыке и балету, академическому искусству и цифровизации. Творцы из кардинально разных направлений смогут коммуницировать и создавать уникальные совместные проекты. Работа в антишколах ориентирована на практику: участники постоянно взаимодействуют с лидерами арт-рынка, и вместе они создают готовый творческий продукт. Всего антишколы посетят более 6 тыс. молодых деятелей культуры и искусств в возрасте от 18 до 35 лет, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Впервые запланировано проведение нового формата «Социальный реалити-кемпинг #МЫВМЕСТЕ». Участниками станут молодые деятели культуры и искусств, творцы с ограниченными возможностями здоровья, которые представляют профильные арт-индустрии. Цель этой инициативы – продемонстрировать, каким творческим потенциалом обладают люди с ОВЗ и какую роль они играют в формировании новой креативной экономики. Территория арт-кластера «Таврида» будет адаптирована к потребностям творцов с ОВЗ.

Образовательная программа включает в себя шоу-кейсы, сессии мотивационного сторителлинга от лидеров индустрий, лидеров арт-рынка, представителей ведущих институций, деятелей культуры и искусств, представителей креативных индустрий, работу в творческих мастерских и другие форматы. А также запланирована съемка социального реалити-проекта, которая будет размещена на медиа-ресурсах, онлайн-кинотеатрах и стриминговых сервисах.

Свою историю «Таврида» начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. За семь лет проект расширился до формата арт-кластера, а сейчас преобразовался в единую экосистему, где молодые творцы принимают участие в инновационных образовательных форматах, общаются с топовыми экспертами в области креативных индустрий, получают продюсерское сопровождение с финансовой поддержкой своих проектов.

Регистрация на первые образовательные антишколы молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» откроется для всех желающих на сайте арт-кластера «Тарвида» 6 апреля 2021 года.