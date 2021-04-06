Американцы продемонстрировали космоплан для туристических полетов

Новый космоплан VSS Imag должны поднять в воздух при помощи специального самолета, от которого он отстыкуется на большой высоте и продолжит движение в верхние слои атмосферы. Затем аппарат совершит краткосрочный суборбитальный полет и самостоятельно приземлится на космодроме в Нью-Мексико.

Такова задача космоплана, предназначенного для космического туризма. Именно его недавно продемонстрировали во время презентации, устроенной сотрудниками американской компании Virgin Galactic.

Особенность космоплана состоит в его модульной конструкции, которая позволит производить ремонт и обслуживание «по частям». Это существенно снизит стоимость космического туризма, говорят специалисты.