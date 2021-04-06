Земля попала в один из самых опасных участков Млечного Пути

Наша Земля и вся Солнечная система расположена в зоне высокого риска для продолжения жизни, утверждает автор научной статьи в журнале Live Science.

Дело в том, что в нашем районе галактики Млечный Путь есть опасный «перекресток». К такому выводу пришли ученые, исследуя теоретическую возможность космических катаклизмов, среди которых рассматриваются взрывы сверхновых, гиперновых или столкновения нейтронных звезд.

Очередная катастрофа может произойти на расстоянии великого множества световых лет. Однако мощность гамма-всплеска, вероятно, окажется настолько большой, что уничтожит все живые организмы. Ученые, однако, говорят лишь о теоретической возможности такой катастрофы, а не о реальных прогнозах.