«Скопинский маньяк» объявил о запрете на общение со СМИ

Осужденный за насилие над двумя девушками в течение нескольких лет Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», заявил, что ему могут запретить общаться со СМИ.

«Запретить, чтоб с вами общаться», – сказал Мохов, отвечая на вопрос, какие ограничения в отношении него планируют ввести, передает РИА «Новости».

В ответ на вопрос о вероятности ввода такого запрета Мохов пояснил, что «Сказали все уже, запретят». Он добавил, что повестку об отложении рассмотрения дела на 15 апреля он получил, и отметил, что не явился в суд 6 апреля, поскольку «там без моего присутствия».

Ранее сообщалось, что Мохов не пришел на заседание Скопинского районного суда Рязанской области по делу о дополнении установленных ему ранее административных ограничений.

Напомним, Мохова признали виновным в нарушении административного надзора.

70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу в начале марта. В МВД пояснили, что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. При этом сообщалось, что сразу после освобождения Мохов нарушил условия административного надзора и был оштрафован на 1,2 тыс.рублей.

После стало известно, что одна из жертв маньяка Екатерина Мартынова обратилась в Следственный комитет, чтобы добиться возбуждения нового уголовного дела в отношении Мохова либо ограничить его публичные высказывания и активность в соцсетях. Она пояснила, что воспринимает заявления Мохова о желании встретиться с ней как угрозу.