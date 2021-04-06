Пашинян обсудит с Путиным в Москве военно-техническое сотрудничество

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным планирует обсудить вопросы военно-технического сотрудничества.

«В повестке дня встречи с президентом Российской Федерации будут вопросы, касающиеся всех сфер армяно-российских союзнических отношений, в том числе сотрудничества в военно-технической сфере», – передает сообщение Пашиняна РИА «Новости».

Как сообщил армянский премьер, в приоритете у Еревана – оснащение вооруженных сил Армении современным вооружением. Он отметил, что республика уже начала реформы в армии, «которые осуществляются в тесном сотрудничестве российскими партнерами». «Процесс пополнения Вооруженных сил Армении современными военно-техническими средствами был и будет одним из наших приоритетов, и этот вопрос всегда будет в центре внимания», – сказал Пашинян.

В прошлую пятницу в пятницу пресс-секретарь главы кабмина Армении Мане Геворгян заявила, что Пашинян 7 апреля посетит Москву, где планирует встретиться с Путиным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил переговоры Путина с премьером Армении 7 апреля в Москве и сообщил, что они обсудят имплементацию договоренностей по Карабаху и выборы в Армении.