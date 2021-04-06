Цхинвал рассказал о нарушениях воздушного пространства со стороны Грузии

Министерство иностранных дел Южной Осетии заявило более чем о 133 нарушениях воздушного пространства со стороны Грузии за последние три месяца.

«По данным компетентных органов Южной Осетии, с 1 января по 4 апреля 2021 года над воздушным пространством республики зафиксировано 133 полета иностранных воздушных судов на высотах от 9 тысяч метров. В том числе в январе – 35 случаев, в феврале – 69, в марте – 28, в апреле – один случай», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Отмечается, что случаи нарушения резко участились со стороны участников международных авиационных полетов, после того как 8 ноября 2019 года Грузия присоединилась к соглашению о Европейском общем авиационном пространстве, предполагающему использование свободной маршрутизации воздушного пространства.

«Министерство иностранных дел Республики Южная Осетия уполномочено заявить о крайней обеспокоенности фактами данных полетов, несущих потенциальную угрозу безопасности Южной Осетии», – отмечается в документе.

Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители РФ не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик, объявив их оккупированными территориями.