Российские ученые предложили эффективную технологию для птицеферм

Облучать куриные яйца пучками электронов прежде, чем их них вылупятся цыплята, предлагают ученые из Уральского федерального университета. Результатом этой несложной процедуры становится получение здорового поколения только что вылупившихся цыплят.

По данным исследователей, только 4% цыплят, в этом случае, появляются на свет с какими-либо патологиями. В обычных условиях это число намного больше. Оно достигает 86%! Все дело в том, что после облучения прекращают развиваться воспалительные процессы в зародышах.

Как утверждают эксперты, новая отечественная технология существенно повысит производительность в птицеводстве и позитивно повлияет на себестоимость курятины в магазинах.