 

Глава НИИ гриппа назвал возможную причину появления третьей волны коронавируса

06.04.2021, 14:18, Новости дня
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Третья волна пандемии в РФ теоретически может быть связана с появлением более заразного штамма COVID, сообщил и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава Дмитрий Лиознов в рамках научной сессии РАН «Нанотехнологии и информационные технологии для эффективного противодействия COVID-19 и другим новым опасным инфекциям».

По словам Лиознова, учитывая, что «индекс репродуктивный выше у британского варианта, если он будет активно сейчас распространяться, то в теории третья волна (…) может быть, как раз связана с появлением более вирулентного варианта», передает ТАСС.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал не допустить третьей волны коронавируса в России.



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