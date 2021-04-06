Кончаловский решил снять «Дорогих товарищей» с премии «Белый слон»

Фильм «Дорогие товарищи» будет снят с номинации Национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» из-за появления в награде политического аспекта, сообщил режиссер картины Андрей Кончаловский.

«С сожалением вынужден сообщить, что я принял нелегкое для себя решение и прошу снять мой фильм «Дорогие товарищи!» с номинации на Национальную премию кинокритики и кинопрессы за 2020 год… Мне грустно видеть, что в этом году номинантом Национальной премии кинокритики и кинопрессы в категории «Событие года» стал публицистический проект, который может рассматриваться как политический акт, но никак не может получать оценки по критериям киноискусства. Это как если бы передовая статья в газете «Комсомольская правда» получила премию по литературе», – написал Кончаловский в Facebook.

Режиссер пояснил, что в искусстве художник делится своими чувствами, а не мыслями или идеями, как философы или политики. «Сожалею, но ошибка экспертного совета лишила нас в этом году возможности объективной оценки искусства кинематографа в рамках профессионального сообщества», – отметил он.

В этом году в номинации «Событие года» заявлен блогер Алексей Навальный и его коллектив за серию фильмов-расследований, передает РИА «Новости».

Напомним, картина «Дорогие товарищи!» вошла в короткий список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Действие фильма основано на реальных событиях 1962 года, которые произошли в советском Новочеркасске. На главном городском заводе происходит забастовка, люди требуют снижения цен на продукты и повышения зарплат. Когда к забастовке присоединяются рабочие других предприятий, правительственная комиссия решает ввести в город армию, и через считанные часы на улицах звучат выстрелы боевыми патронами.

Главная героиня фильма – работница парткома Людмила (Юлия Высоцкая) – искренне верит в то, что строит коммунистическое общество и возмущается поведением заводских смутьянов, когда же в бойне на площади без вести пропадает ее дочь-подросток, стройная картина мира убежденной коммунистки рушится.

Американская газета The Los Angeles Times назвала фильм «Дорогие товарищи!» блестящей кинолентой, обращающей внимание на трагические события 1962 года.

Кончаловский сомневался, что его фильм поймут за рубежом,но картина была удостоена специального приза жюри на Венецианском кинофестивале и ряда других международных наград.