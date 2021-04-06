Президент Казахстана привился «Спутником V»

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06.04.2021, 14:18, Новости дня
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V», произведенной карагандинским фармацевтическим заводом, сообщил его пресс-секретарь Берик Уали, отметив, что у Токаева хорошее самочувствие после вакцинации.

«Сегодня глава государства получил вакцину «Спутник V», произведенную карагандинским фармацевтическим заводом. После вакцинации его самочувствие хорошее. Никаких побочных эффектов нет», – написал Уали на своей странице в Facebook.

По его словам, Токаев убежден, что только вакцинация граждан Казахстана и формирование коллективного иммунитета позволит победить коронавирус, снять все ограничения, а также обеспечить восстановление обычной жизни граждан и экономической деятельности.

«Глава государства вновь призывает всех граждан принять вакцину при первой возможности. Это единственный способ уберечь себя и ваших близких. Ранее президент поручил правительству и местным исполнительным органам обеспечить поставки вакцин из-за рубежа и наладить отечественное производство, а также организовать прививочный процесс», – отметил Уали.

Накануне президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией, в том числе вопросы использования в Казахстане российской вакцины «Спутник V».

Напомним, 15 февраля Казахстан зарегистрировал произведенный в республике «Спутник V».



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