Лукашенко разъяснил Польше, где родина у белорусских поляков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал польским властям, что проживающие в республике этнические поляки являются гражданами своей страны – Белоруссии.

Лукашенко сообщил на совещании по внешнеполитической тематике, что «многие поднимают польский вопрос», говорят о «притеснении». Он напомнил Варшаве – в Белоруссии проживает много поляков, но «это наши поляки», эта республика – их родина, передает БелТА.

«Они здесь жили, их дети живут и будут жить. Кто хочет выехать, – мы никого не держали и держать не собираемся. Но те, кто живет у нас, граждане Беларуси, это – наши поляки», – подчеркнул он.

Лукашенко отметил, что аналогичный подход и в отношении граждан других национальностей: «Это наши русские, наши украинцы, евреи».

Он констатировал, что законную реакцию правоохранительных органов на противоправную деятельность некоторых граждан Белоруссии, называющих себя поляками, в Варшаве считают притеснением польского национального меньшинства.

«Но почему-то у нас отдельные лица вспоминают о своих национальных корнях только тогда, когда преступают закон, а не когда нужно сделать что-то полезное для государства, гражданами которого они являются. Неважно, кто они – поляки, белорусы, русские, евреи или украинцы», – отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что в Белоруссии всегда ответственно подходили к соблюдению прав всех национальных меньшинств и гордятся межэтническим миром в стране: «Так оно будет всегда. И религиозный, и межэтнический мир в Белоруссии будет сохранен во что бы то ни стало. Никто нас не толкнет на противоборство поляков с белорусами или русскими».

«Более того, с польским народом белорусов объединяет многовековая история. У нас нет неурегулированных территориальных и имущественных претензий друг к другу. Мы никогда не вспоминали об оккупации Польшей значительной части белорусской территории в 20-30-е годы прошлого века. Но, видимо, пришло время вернуться к этой теме и детально исследовать ее с привлечением историков и политологов, что уже, кстати, мы начали делать», – сказал глава государства.

Лукашенко отметил, что политические контакты между Польшей и Белоруссией «никогда не были идеальными», и в Минске «в силу своего характера, менталитета долго мирились с отдельными выпадами и обвинениями в свой адрес, старались найти компромисс, проявляли гибкость, понимание», исходя из того, что «соседей не выбирают», и «они действительно все важны для нас».

«Но, оказалось, эти конструктивные подходы в Варшаве воспринимают как слабость. Декларируемая еще в июне прошлого года готовность польской стороны идти нам навстречу по целому ряду направлений сменилась обвинениями в фальсификации выборов, поддержкой наших нынешних беглых и их компаний, предоставлением убежища беглым предателям и экстремистам, экстремистским интернет-ресурсам. А потом дело дошло до санкций», – обратил внимание Лукашенко.

«Последней каплей, которая переполнила чашу терпения, стали неприкрытые попытки героизации бандитов и военных преступников», – сообщил белорусский лидер.

Ранее Польша решила предложить Литве и Латвии ввести санкции против Белоруссии.