Лавров обсудил в Индии совместное производство новых типов вооружений

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил на переговорах с главой МИД Индии Субраманьамом Джайшанкаром перспективы совместного производства двумя странами современных типов вооружений.

«Обсудили состояние и перспективы двустороннего военно-технического сотрудничества, включая совместное производство в Индии современных видов вооружений», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.

По его словам, в этой стратегически важной области «Россия остается для Нью-Дели ведущим внешним контрагентом».

«Отмечу, что мы – единственный партнер, который на деле передает Индии новейшие военные технологии. Убеждены, что дальнейшее углубление российско-индийского ВТС соответствует национальным интересам обоих государств, при этом, разумеется, мы уважаем право наших индийских друзей диверсифицировать свои связи в данной области», – добавил министр.

Напомним, в феврале Ростех решил локализовать в Индии производство МС-21 и Ил-114-300. Замдиректора ФСВТС Владимир Дрожжов на международном авиасалоне Aero India 2021 заявил, что Россия готова продолжить совместные работы с Индией по вопросу создания многоцелевого боевого самолета пятого поколения FGFA.