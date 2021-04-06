Экс-депутат Госдумы Волчек сознался в мошенничестве

Экс-депутат Госдумы Денис Волчек сознался в мошенничестве, он пошел на сделку со следствием, говорится в материалах Пресненского суда Москвы.

Прокуратура в связи с признанием попросила провести судебный процесс в особом порядке, сообщили в пресс-службе Пресненского суда РИА «Новости».

«Судом зарегистрировано представление прокурора об особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве», – добавили там.

Обвиняемый может просить о рассмотрении дела в особом порядке, если он полностью признает вину, в случае одобрения такого порядка судом наказание не может превысить две трети максимального срока по статье, в случае Волчека – около семи лет тюрьмы.

Волчек был арестован судом 24 апреля 2020 года, также был арестован проходящий по делу бизнесмен Зураб Плиев.

СМИ сообщали, что Волчек был одним из акционеров банка «Ренессанс». После банкротства кредитной организации и исчезновения 9,5 млрд рублей возбуждено уголовное дело.

В 2020 же году Волчеку предъявили обвинение. По версии следствия, Волчек и Плиев пообещали московскому бизнесмену почти за 1,5 млн евро «решить вопрос» об уголовном о краже 500 млн рублей из банка «Ренессанс», по их мнению, он вскоре мог стать фигурантом этого дела. Сообщалось, что потерпевшим и написавшим заявление был совладелец признанного банкротом в 2016 году ООО «КБ «Ренессанс» Андрей Розов.