 

В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

06.04.2021, 11:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заксобрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта предлагают вернуть индексацию с 2022 года. По их словам, ее отмена крайне негативно сказалась на финансовом положении пенсионеров и привела к существенному снижению покупательной способности россиян, передает РИА «Новости».

В случае принятия закона дополнительные расходы Пенсионного фонда в 2022 году составят примерно 400 млрд рублей, отмечается в пояснительной записке.

Ранее Кремль рассказал о нескольких вариантах индексации пенсий работающим пенсионерам.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.01 / Байден заявил о провале вакцинации от коронавируса в США

01.12 / В Англии и Уэльсе смертность от COVID-19 в восемь раз выше, чем при гриппе или пневмонии

26.03 / Лишь 8% украинцев ежедневно читают книги – Министерство культуры

02.12 / Кабмин не будет продлевать “карантин выходного дня”, вся Украина остается в “оранжевой” зоне

15.01 / “Теперь жду звонка соседей”. Билык заявила, что во время ее крика в доме прорвало трубу

30.03 / Коронавирус передался человеку из-за торговли дикими животными в Китае, заключили эксперты ВОЗ

11.07 / Названы самые востребованные профессии в условиях коронавируса

13.10 / МИД призвал ЕС отказаться от ведения дел с Россией с позиции собственного превосходства

13.08 / Зампреда комитета по культуре Саратовской облдумы оштрафовали за мат

08.07 / Симоньян отреагировала на запрет телеканалов RT в Литве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)