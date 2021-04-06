В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Заксобрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта предлагают вернуть индексацию с 2022 года. По их словам, ее отмена крайне негативно сказалась на финансовом положении пенсионеров и привела к существенному снижению покупательной способности россиян, передает РИА «Новости».

В случае принятия закона дополнительные расходы Пенсионного фонда в 2022 году составят примерно 400 млрд рублей, отмечается в пояснительной записке.

Ранее Кремль рассказал о нескольких вариантах индексации пенсий работающим пенсионерам.