 

ВС предложил способ защитить жертв домашнего насилия

06.04.2021, 11:04, Новости дня
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Верховный суд РФ предложил отменить институт частного обвинения в судах, что защитит жертв домашнего насилия. Эту законодательную инициативу одобрил для внесения в Госдуму Пленум Верховного суда.

Как отмечается в пояснении к законопроекту, к делам частного обвинения в настоящее время относятся три состава преступлений – об умышленном причинении легкого вреда здоровью без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 115), о нанесении побоев (ст. 116.1) и о клевете без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 128.1 УК РФ), которые нередко становятся следствием домашнего насилия, передает ТАСС.

Согласно процедуре частного обвинения, заявление мировому судье подает потерпевший, на которого возлагается бремя сбора доказательств, а затем обязанность самостоятельно либо через представителя поддерживать обвинение в суде в качестве частного обвинителя.

Как отметили в Верховном суде, поскольку часто такие уголовные дела касаются случаев домашнего насилия, фактическое отсутствие стадии предварительного расследования и обязанность потерпевших самостоятельно поддерживать обвинение в суде «не отвечает потребностям эффективной уголовно-правовой защиты прав и свобод человека и гражданина, его здоровья, чести, достоинства и репутации», а также задаче государства противостоять домашнему насилию.

В связи с этим в законопроекте предложено перевести эти преступления в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения, которые возбуждаются по заявлению потерпевшего, после чего сотрудники полиции проводят дознание, и дело не может быть прекращено автоматически в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым.

Ранее омбудсмен Москвы Татьяна Потяева заявила о росте домашнего насилия против женщин во время пандемии.



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