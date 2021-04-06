 

В Благовещенске началось строительство канатной дороги в Китай

06.04.2021, 10:10, Новости дня
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Строительство канатной дороги над рекой Амур, которая свяжет российский Благовещенск и китайский Хэйхэ, началось в Благовещенске. Первую сваю на российском берегу вбили во вторник.

«Сегодня генеральный подрядчик международной трансграничной канатно-подвесной дороги через реку Амур между городами Благовещенск и Хэйхэ начал работы по сооружению свайного основания. На участке оборудована специальная площадка и находится необходимая техника», – передает ТАСС исполнительного директора компании-инвестора ГК «Регион» Владимира Коновалова.

В июле 2019 года на барже, закрепленной на середине пограничной реки Амур между российским городом Благовещенском и китайским Хэйхэ, прошла официальная церемония, ознаменовавшая старт реализации международного проекта. Со вторника на территории Благовещенска начнется непосредственно строительный процесс.
Согласно проекту, длина канатной дороги над Амуром между Россией и Китаем составит 973 м. Она будет состоять из четырех линий и работать по маятниковому принципу, как фуникулер, с помощью проложенного над водой троса попасть в соседнюю страну можно будет за шесть минут, вместимость одной гондолы – до 110 человек. Завершить строительство планируется во второй половине 2022 года. Ожидается, что ежегодный поток пассажиров к 2024 году составит 1 млн человек.

Напомним, 18 июля 2019 года губернатор Амурской области Василий Орлов с китайским коллегой из провинции Хэйлунцзян Ли Хайтао дали старт строительству трансграничной канатной дороги между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ.



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