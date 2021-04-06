МИД заявил о скором завершении процедур по денонсации ДОН

Москва завершает межведомственные процедуры для внесения в парламент закона о денонсации Договора по открытому небу, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Мы завершаем межведомственное согласование пакета документов, необходимого для внесения в Федеральное Собрание законопроекта о денонсации Российской Федерации договора по открытому небу. Мы рассчитываем, что соответствующая работа будет проведена и закончена. Я в данном случае не берусь прогнозировать график обеих палат федерального собрания, но мы исходим из того, что все наши дальнейшие шаги могут быть завершены до конца весны», – сказал Рябков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что «у тех, кому дорога судьба Договора по открытому небу из числа союзников США и тех, кто, может быть, в Вашингтоне еще размышляет по этому поводу, остается чуть более полутора месяцев. После этого, видимо, что называется «открутить назад» будет крайне сложно».

Дипломат напомнил, что согласно процедуре после принятия закона о денонсации РФ передаст депозитариям Договора ноту о предстоящем выходе, и начнётся отсчёт шестимесячного срока, после которого Москва покинет договор. «Вопрос ко всем тем, кто на Западе рассуждает в стилистике пикейных жилетов о том, как в этой ситуации быть, вопрос в том, достаточно ли им полутора месяцев для того, чтобы всё-таки принять то или иное решение в пользу сохранения договора или не сохранения. Ответственность на них», – подчеркнул замглавы МИД.

Тем временем стало известно, что американские военные приняли решение разобрать на запчасти самолеты, которые ранее, согласно условиям международного Договора по открытому небу (ДОН), применялись США для проведения наблюдательных полетов над Россией.

Напомним, 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.

Сообщалось также, что вооруженные силы РФ смогут применять существующую версию самолетов Открытого неба Ту-214ОН для решения военных задач в Арктическом регионе.