 

Участницы конкурса Роскосмоса прошли первый этап отбора для съемок фильма на орбите

06.04.2021, 10:10, Новости дня
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Выпускница летного училища и девушка-каскадер разбавили группу актрис, отобранных Первым каналом в рамках подготовки к съемкам первого художественного фильма в космосе, рассказал гендиректор компании «Главкосмос» (входит в Роскосмос) Дмитрий Лоскутов.

«По итогам первого этапа отбора – участие в творческом конкурсе (анкеты и видеозапись «Письмо Татьяны Евгению Онегину») Первым каналом отобраны 20 претенденток. В список включены как профессиональные актрисы, так и девушки, не имеющие отношения к актерской профессии, например выпускница летного училища, каскадер», – передает РИА «Новости» слова Лоскутова.

По его словам, в настоящее время проходит второй этап – медицинский отбор в Центре подготовки космонавтов.

После этого участницы пройдут ускоренную специальную подготовку к космическому полету, включая испытания в сурдобарокамере, на центрифуге, вибростенде, ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости и парашютную подготовку.

«Процесс отбора участников космического полета и их подготовка для полета на МКС будет освещаться в серии телевизионных передач, планируемых к показу на Первом канале», – рассказал Лоскутов.

В ноябре 2020 года Первый канал и Роскосмос объявили конкурс на главную роль в фильме со съемками на МКС под рабочим названием «Вызов». В марте были отобраны 20 финалисток – одна из них отправится в космос в октябре этого года. Также на Международную космическую станцию полетит режиссер фильма Клим Шипенко.



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