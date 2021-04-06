 

Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск

06.04.2021, 9:16, Новости дня
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Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе после завершения карантина не поедет на переговоры по Донбассу в Минск из-за «вражеской риторики Белоруссии», сообщил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

«Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях ТКГ, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить консультации, как и ранее, в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов в Минск для встреч в реальной жизни. Все равно придется искать для встреч другую страну и другой город», – сказал министр, передает «Интерфакс» со ссылкой на ICTV.

По словам Резникова, в настоящее время Белоруссия «находится под влиянием» Российской Федерации и в Киеве «нет доверия к этой стране».

В прошлом году глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.



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