 

В Израиле представили новую информацию о меню доисторического человека

06.04.2021, 6:48, Новости дня
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Как оказалось, люди в доисторическую эпоху вовсе не были всеядными. Последние исследования, проведенные израильскими учеными из университета в Тель-Авиве, доказывают, что первобытный человек питался преимущественно мясом убитых на охоте крупных животных. Иначе говоря, наши древние предки были хорошо организованными суперхищниками.

По мнению исследователей, растительная пища в рационе людей появилась примерно 85 тысяч лет назад. Данная теория опровергает стандартное представление о том, что человек изначально наравне с охотой занимался собирательством, ел фрукты, орехи, коренья и прочую растительную пищу.

Однако ученые не поясняют, что именно привело к столь радикальному изменению рациона в каменном веке.



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