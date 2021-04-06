В Израиле представили новую информацию о меню доисторического человека

Как оказалось, люди в доисторическую эпоху вовсе не были всеядными. Последние исследования, проведенные израильскими учеными из университета в Тель-Авиве, доказывают, что первобытный человек питался преимущественно мясом убитых на охоте крупных животных. Иначе говоря, наши древние предки были хорошо организованными суперхищниками.

По мнению исследователей, растительная пища в рационе людей появилась примерно 85 тысяч лет назад. Данная теория опровергает стандартное представление о том, что человек изначально наравне с охотой занимался собирательством, ел фрукты, орехи, коренья и прочую растительную пищу.

Однако ученые не поясняют, что именно привело к столь радикальному изменению рациона в каменном веке.