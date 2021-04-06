Названы самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства

Эксперты сервиса «Работа.ру» назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства. Самая большая зарплата предлагается главному инженеру угольной компании в Москве – от 250 тыс. рублей.

Оплата труда оператора производства цельномолочной и кисломолочной продукции на заводе в Магаданской области составит 220 тыс. рублей. Работать предстоит вахтовым методом, сотруднику будет оплачен проезд до места трудоустройства, передает RT.

В Якутске на срок до трех месяцев ищут сварщика Национального агентства контроля сварки с опытом работы от трех лет, вакансия предлагает зарплату от 165 тыс. рублей. В Москве на производстве мягкой мебели обивщик с опытом работы не менее двух лет сможет зарабатывать до 150 тыс. рублей. Швейные работы компания готова оплачивать дополнительно.

Соискатель на должность инженера-лаборанта по ремонту дорожного покрытия в Якутске может рассчитывать на зарплату до 150 тыс. рублей в месяц. Специалисту предоставят жилье и трехразовое питание.

Также в рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в производстве вошли должности машиниста буровой установки в Красноярске (150 тыс. рублей), начальника производства во Владимире (до 100 тыс. рублей) и специалиста на предприятие тяжелого станкостроения в Краснодаре (до 100 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что одной из самых высокооплачиваемых вакансий в РФ с зарплатой до 500 тыс. рублей стала должность начальника оздоровительного лагеря в Набережных Челнах.