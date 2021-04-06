Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли превысила рекордные значения

Атмосферная обсерватория на склоне вулкана Мауна-Лоа на Гавайских островах впервые зафиксировала рекордную концентрацию углекислого газа в атмосфере Земли, превышающую отметку в 421 часть на миллион, сообщило издание The Washington Post.

В субботу средний дневной показатель составил 421,21 части на миллион, до этого дня она никогда не превышала 420 частей на миллион, передает ТАСС.

Газета отмечает, что этот рекорд является лишь единичным измерением. Между тем, в это время года показатели концентрации углекислого газа и так обычно приближаются к пиковым. При этом за последние два месяца станция постоянно фиксирует показатели, превышающие 417 частей на миллион, и среднегодовой показатель в итоге может оказаться выше 416 частей на миллион.

За последние 800 тыс. лет и до начала индустриальной эпохи уровень углекислого газа в атмосфере Земли не превышал 280 частей на миллион. В 2016 году уровень достиг рекордного значения – 403,3 части на миллион. В мае 2019 года уровень углекислого газа уже превысил отметку в 415 частей на миллион.

В последний раз концентрация углекислого газа достигала 415 частей на миллион в плиоцене, около 4,5 млн лет назад, когда глобальная температура была выше нынешней на 3-4 градуса Цельсия, а температура на полюсах – на 10 градусов.

Углекислый газ попадает в атмосферу из естественных и искусственных источников. К первым относятся извержения вулканов, дыхание аэробных организмов, а также брожение или гниение органических останков. К основным искусственным источникам углекислого газа относится сжигание энергоносителей, таких как уголь, газ или нефтепродукты.

Ранее исследователь-натуралист из Британии Дэвид Аттенборо предупредил о рекордном содержании углекислого газа в атмосфере.